Минздрав отнес к "красному" уровню еще одну область

Минздрав отнес Одесскую область к регионам с "красным" уровнем эпидемической опасности.

Источник: данные Минздрава по состоянию на 20 марта

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Детали: Как и 5 других регионов, Одесская область попала в "красную зону" по уровню госпитализаций.

Таким образом, сейчас "красному" уровню соответствуют город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая области.

Справка: Министерство здравоохранения ежедневно обновляет признаки для определения региона с широким распространением COVID-19.

На основании этих признаков Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций раз в 7 дней принимает решение об установлении на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц региона уровня эпидемической опасности "желтый", "оранжевый" или "красный".