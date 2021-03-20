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Греція і Румунія можуть ввести власні паспорти вакцинації, щоб полегшити туризм

Субота, 20 березня 2021, 14:05

Румунія та Греція прагнуть домовитись про подорожі із використанням власних сертифікатів вакцинації, що відкриє туризм між двома країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

На пресконференції в Бухаресті грецький міністр туризму Гаррі Теохаріс заявив, що Греція охоче прийматиме румунських туристів до того, як ЄС домовиться про створення власних сертифікатів про щеплення.

"Ми дуже хочемо, щоб ЄС прискорив процедуру видачі цього медичного сертифікату", - сказав Теохаріс. "Але до тих пір ми хочемо обговорити з румунським міністром туризму, щоб ми могли приймати туристів навіть до досягнення згоди на європейському рівні"- додав він.

Теохаріс заявив, що Греція буде готова приймати сертифікати про вакцинацію, видані Румунією, і що румунські туристи можуть почати відвідувати країну вже в середині квітня - за місяць до відкриття офіційного туристичного сезону Греції 14 травня.

Міністр туризму Румунії Клаудіу Насуї заявив, що уряд прийме остаточне рішення з цього питання, "але це напрямок, який ми будемо приймати".

До пандемії щороку Грецію відвідували понад мільйон румунів.

Теми: ГреціяРумуніявакцинаціятуризм


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