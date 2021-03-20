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Греция и Румыния могут ввести собственные паспорта вакцинации, чтобы облегчить туризм

Суббота, 20 марта 2021, 14:05

Румыния и Греция стремятся договориться о путешествиях с использованием собственных сертификатов вакцинации, что откроет туризм между двумя странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

На пресс конференции в Бухаресте греческий министр туризма Гарри Теохарис заявил, что Греция готова охотно принимать румынских туристов до того, как ЕС договорится о создании собственных сертификатов о прививках.

"Мы очень хотим, чтобы ЕС ускорил процедуру выдачи этого медицинского сертификата", - сказал Теохарис. "Но до тех пор мы хотим обсудить с румынским министром туризма, чтобы мы могли принимать туристов даже до достижения согласия на европейском уровне", - добавил он.

Теохарис заявил, что Греция будет готова принимать сертификаты о вакцинации, выданные Румынией, и румынские туристы могут начать посещать страну уже в середине апреля - за месяц до открытия официального туристического сезона Греции 14 мая.

Министр туризма Румынии Клаудиу Насуи заявил, что правительство примет окончательное решение по этому вопросу, "но это направление, которое мы будем принимать".

К пандемии ежегодно Грецию посещали более миллиона румын.

Темы: ГрецияРумыниявакцинациятуризм


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