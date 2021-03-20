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Президентка Єврокомісії пригрозила AstraZeneca забороною на експорт вакцини

Субота, 20 березня 2021, 14:29

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія може заборонити компанії AstraZeneca експорт вакцин, доки вона не виконає свої зобов’язання перед Європою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Компанія AstraZeneca спочатку повинна виконати зобов'язання з постачання в Європу, вказала фон дер Ляєн.

"У нас є можливість заборонити запланований експорт. Ось наш посил для AstraZeneca: спочатку слід виконати контрактні зобов'язання перед Європою, перш ніж почати поставки в інші країни", - заявила вона.

Вона дорікнула компанії в тому, що в першому кварталі 2021 року вона поставила Європі лише 30% обіцяного обсягу продукції. Глава Єврокомісії ще 16 березня попередила про можливість ввести обмеження на експорт вакцини AstraZeneca.

18 березня фон дер Ляєн повідомила, що на адресу AstraZeneca направлено офіційний лист з приводу проблем з поставками вакцини.

"Ми хочемо запустити структурований процес для врегулювання спірних питань. В договорах містяться деякі неясності, і це - найкращий спосіб усунути їх", - сказала вона.

Теми: вакцинаціяЄвропа


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