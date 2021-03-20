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Глава Еврокомиссии пригрозила AstraZeneca запретом на экспорт вакцины

Суббота, 20 марта 2021, 13:29
Глава Еврокомиссии пригрозила AstraZeneca запретом на экспорт вакцины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия может запретить компании AstraZeneca экспорт вакцин, пока она не выполнит свои обязательства перед Европой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Компания AstraZeneca сначала должна выполнить обязательства по поставкам в Европу, указала фон дер Ляйен.

"У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Вот наш посыл для AstraZeneca: сначала следует выполнить контрактные обязательства перед Европой, прежде чем начать поставки в другие страны", - заявила она.

Она упрекнула компанию в том, что в первом квартале 2021 она поставила Европе лишь 30% обещанного объема продукции. Глава Еврокомиссии еще 16 марта предупредила о возможности ввести ограничения на экспорт вакцины AstraZeneca.

18 марта фон дер Ляйен сообщила, что в адрес AstraZeneca направлено официальное письмо по поводу проблем с поставками вакцины.

"Мы хотим запустить структурированный процесс для урегулирования спорных вопросов. В договорах содержатся некоторые неясности, и это - лучший способ устранить их", - сказала она.

Темы: вакцинацияЕвропа
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