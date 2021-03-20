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Олімпіада в Токіо пройде без іноземних уболівальників

Субота, 20 березня 2021, 14:56
Kyodo News

Олімпійські та Паралімпійські ігри в Токіо цього року пройдуть без іноземних уболівальників через пандемію коронавірусу.

Джерело: Kyodo News із посиланням на рішення організаторів

Деталі: Рішення було прийнято під час онлайн-зустрічі за участю п'яти сторін, в тому числі Міжнародного олімпійського комітету і Міжнародного паралімпійського комітету, всього за чотири місяці до перенесених літніх ігор, які повинні пройти в японській столиці.

Японський організаційний комітет заявив, що поверне гроші іноземним глядачам, які купили квитки.

Перед зустріччю уряд Японії вже дійшов висновку, що допускати зарубіжних глядачів до Олімпійських та Паралімпійських ігор недоцільно через побоювання, що іноземці можуть принести більш заразні варіанти, виявлені в багатьох країнах.

Обізнане джерело повідомило агентству, що заборона на відвідування ігор торкнеться також іноземних волонтерів.

Близько 10% із приблизно 80 тисяч волонтерів ігор були іноземцями, до того, як ігри були перенесені рік тому.

Відзначається, що уряд розгляне способи дозволити в'їзд з-за кордону тих волонтерів, яких важко замінити кимось, хто живе в Японії, наприклад, тих, які говорять мовами меншин.

За даними агентства, оргкомітет продав близько 4,45 мільйона квитків на Олімпіаду через внутрішню лотерею, але минулого року отримав запити на відшкодування близько 810 тисяч квитків. При цьому за кордон продано близько 1 мільйона квитків.

Передісторія:

  • Олімпіада в Токіо мала відбутися у 2020 році, однак через пандемію коронавірусу її перенесли. Планується, що Ігри відбудуться з 23 липня до 8 серпня 2021 року.

Українська правда
Теми: Японіяспорт


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