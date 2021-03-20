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Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков

Суббота, 20 марта 2021, 13:56
Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков
Kyodo News

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в этом году пройдут без иностранных болельщиков из-за пандемии коронавируса.

Источник: Kyodo News со ссылкой на решение организаторов

Детали: Решение было принято во время онлайн-встречи с участием пяти сторон, в том числе Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета, всего за четыре месяца до перенесенных летних игр, которые должны пройти в японской столице.

Японский организационный комитет заявил, что вернет деньги иностранным зрителям, купившим билеты.

Перед встречей правительство Японии уже пришло к выводу, что допускать зарубежных зрителей к Олимпийским и Паралимпийским играм нецелесообразно из-за опасений, что иностранцы могут принести более заразные варианты, обнаруженные во многих странах.

Осведомленный источник сообщил агентству, что запрет на посещение игр коснется также иностранных волонтеров.

Около 10% из примерно 80 тысяч волонтеров игр были иностранцами, до того, как игры были перенесены год назад.

Отмечается, что правительство рассмотрит способы разрешить въезд из-за границы тех волонтеров, которых трудно заменить кем-то, живущим в Японии, например, тех, кто говорит на языках меньшинств.

По данным агентства, оргкомитет продал около 4,45 миллиона билетов на Олимпиаду через внутреннюю лотерею, но в прошлом году получил запросы на возмещение около 810 тысяч билетов. При этом границу продано около 1 миллиона билетов.

Предыстория:

  • Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли. Планируется, что Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Украинская правда
Темы: Японияспорт
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