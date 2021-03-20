Фінляндію визнали найщасливішою країною у світі четвертий рік поспіль
Четвертий рік поспіль Фінляндія стала найщасливішою країною у світі, Україна покращила свою позицію.
Про це йдеться у World Happiness Report - щорічному звіті, який фінансується ООН, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Згідно зі звітом, Данія посіла друге місце, потім іде Швейцарія, Ісландія та Нідерланди.
Нова Зеландія знову стала єдиною неєвропейською державою в топ-10. Велика Британія опустилася з 13-го на 17-е місце.
Україна покращила місце в рейтингу, піднявшись на 13 пунктів на 110 сходинку.
Аналітики просили людей у 149 країнах оцінити своє власне щастя.
Також враховувались різні показники, включаючи соціальну підтримку, особисту свободу, валовий внутрішній продукт (ВВП) та рівень корупції.
Найбільш нещасною у світі країною вважається Афганістан, за яким ідуть Лесото, Ботсвана, Руанда та Зімбабве.
Автори доповіді зазначають, що "значно зросла частота негативних емоцій" у третині країн, імовірно, через наслідки пандемії.
Однак у 22 країнах справа налагодилася. Кілька азіатських країн посіли краще місце, ніж у минулорічному рейтингу, тоді як Китай перемістився на 84-е місце з 94-го.
"Одне з можливих пояснень полягає в тому, що люди розглядають Covid-19 як спільну зовнішню загрозу, що зачіпає всіх, і це породило більше почуття солідарності та співчуття" – зазначають автори звіту.
Фінляндія "дуже високо оцінила заходи взаємної довіри, які допомогли захистити життя та засоби до існування під час пандемії", додають автори.