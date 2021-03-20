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Фінляндію визнали найщасливішою країною у світі четвертий рік поспіль

Субота, 20 березня 2021, 14:43
Фінляндію визнали найщасливішою країною у світі четвертий рік поспіль

Четвертий рік поспіль Фінляндія стала найщасливішою країною у світі, Україна покращила свою позицію.

Про це йдеться у World Happiness Report - щорічному звіті, який фінансується ООН, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Згідно зі звітом, Данія посіла друге місце, потім іде Швейцарія, Ісландія та Нідерланди.

Нова Зеландія знову стала єдиною неєвропейською державою в топ-10. Велика Британія опустилася з 13-го на 17-е місце.

Україна покращила місце в рейтингу, піднявшись на 13 пунктів на 110 сходинку.

Аналітики просили людей у ​​149 країнах оцінити своє власне щастя.

Також враховувались різні показники, включаючи соціальну підтримку, особисту свободу, валовий внутрішній продукт (ВВП) та рівень корупції.

Найбільш нещасною у світі країною вважається Афганістан, за яким ідуть Лесото, Ботсвана, Руанда та Зімбабве.

Автори доповіді зазначають, що "значно зросла частота негативних емоцій" у третині країн, імовірно, через наслідки пандемії.

Однак у 22 країнах справа налагодилася. Кілька азіатських країн посіли краще місце, ніж у минулорічному рейтингу, тоді як Китай перемістився на 84-е місце з 94-го.

"Одне з можливих пояснень полягає в тому, що люди розглядають Covid-19 як спільну зовнішню загрозу, що зачіпає всіх, і це породило більше почуття солідарності та співчуття" – зазначають автори звіту.

Фінляндія "дуже високо оцінила заходи взаємної довіри, які допомогли захистити життя та засоби до існування під час пандемії", додають автори.

"Українська правда" в Threads

Теми: Фінляндія
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