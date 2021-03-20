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Финляндию признали самой счастливой страной в мире четвертый год подряд

Суббота, 20 марта 2021, 15:43

Четвертый год подряд Финляндия стала самой счастливой страной в мире, Украина улучшила свою позицию.

Об этом говорится в World Happiness Report -ежегодном отчете, который финансируется ООН, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Согласно отчету, Дания заняла второе место, затем идет Швейцария, Исландия и Нидерланды.

Новая Зеландия снова стала единственной неевропейской страной в топ-10. Великобритания опустилась с 13-го на семнадцатое место.

Украина улучшила место в рейтинге, поднявшись на 13 пунктов на 110 место.

Аналитики просили людей в 149 странах оценить свое собственное счастье.

Также учитывались различные показатели, включая социальную поддержку, личную свободу, валовой внутренний продукт (ВВП) и уровень коррупции.

Наиболее несчастной в мире страной считается Афганистан, за которым следуют Лесото, Ботсвана, Руанда и Зимбабве.

Авторы доклада отмечают, что "значительно возросла частота негативных эмоций" в трети стран, вероятно, из-за последствий пандемии.

Однако в 22 странах дело наладилось. Несколько азиатских стран заняли лучшее место, чем в прошлогоднем рейтинге, тогда как Китай переместился на восемьдесят четвёртой место с 94-го.

"Одно из возможных объяснений заключается в том, что люди рассматривают Covid-19 как общую внешнюю угрозу, затрагивает всех, и это породило больше чувства солидарности и сострадания", - отмечают авторы отчета.

Финляндия "очень высоко оценила меры взаимного доверия, которые помогли защитить жизнь и средства к существованию во время пандемии", добавляют авторы.

Темы: Финляндия


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