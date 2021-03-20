У Британії першу дозу вакцини ввели вже половині дорослого населення

Більше половини дорослого населення Великої Британії отримало першу дозу вакцини проти COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Метт Хенкок, передає "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Я радий повідомити, що на цей час ми щепили половину всіх дорослих у Великій Британії", - заявив Хенкок.

"Вакцина - це національна історія успіху і наш вихід із цієї пандемії" – додав він.

Точне число вакцинованих ще невідоме, і, як очікується, буде опубліковане пізніше, але оголошення прозвучало менше ніж через день після того, як уряд оголосив, що щепив більше людей, ніж "в будь-який день досі".

Це означає, що Британії та Північній Ірландії не вистачає трохи більше п'яти мільйонів для досягнення своєї другої мети - щеплення перших дев'яти пріоритетних груп до 15 квітня. Поточний прогрес означає, що ціль буде досягнута завчасно.

Як повідомлялося, 19 березня, Британія встановила новий рекорд зроблених за день щеплень від коронавірусу - понад 660 000.