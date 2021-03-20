Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Британії першу дозу вакцини ввели вже половині дорослого населення

Субота, 20 березня 2021, 16:09

Більше половини дорослого населення Великої Британії отримало першу дозу вакцини проти COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Метт Хенкок, передає "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Я радий повідомити, що на цей час ми щепили половину всіх дорослих у Великій Британії", - заявив Хенкок.

"Вакцина - це національна історія успіху і наш вихід із цієї пандемії" – додав він.

Точне число вакцинованих ще невідоме, і, як очікується, буде опубліковане пізніше, але оголошення прозвучало менше ніж через день після того, як уряд оголосив, що щепив більше людей, ніж "в будь-який день досі".

Це означає, що Британії та Північній Ірландії не вистачає трохи більше п'яти мільйонів для досягнення своєї другої мети - щеплення перших дев'яти пріоритетних груп до 15 квітня. Поточний прогрес означає, що ціль буде досягнута завчасно.

Як повідомлялося, 19 березня, Британія встановила новий рекорд зроблених за день щеплень від коронавірусу - понад 660 000.

Теми: вакцинаціяВелика Британіякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента

У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок

відеоЗвільнили поліцейського, який побив жінку в супермаркеті Києва

У Росії екіпаж бомбардувальника загинув через помилкове спрацювання катапульти

Київського стоматолога підозрюють у розбої, шахрайстві й замаху на вбивство

"Ракета" тікає від погоні": в МВС нагадали мопедистам про реєстрацію

Усі новини...
вакцинація
Президентка Єврокомісії пригрозила AstraZeneca забороною на експорт вакцини
Греція і Румунія можуть ввести власні паспорти вакцинації, щоб полегшити туризм
За добу найбільше щеплень від COVID зробили у Києві
Останні новини
15:12
ДТП у Польщі: водію українського автобуса загрожує до 5 років тюрми
15:02
Прихильники Навального збирають у Росії півмільйонний мітинг
14:49
Маск запевняє, що SpaceX висадить на Марсі свої ракети задовго до 2030 року
14:45
В МЗС РФ обурилися "антиросійській шпигуноманії" в Болгарії
14:39
відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента
14:34
Антимонопольники продовжать розгляд справи щодо змови АЗС групи "Приват"
14:18
Благодійний "Пробіг під каштанами-2021" відбудеться у двох форматах
14:12
Криза у Словаччині: спікер парламенту пригрозив виходом з коаліції і новими виборами
14:07
У НБУ назвали ризики відмови від співпраці з МВФ
14:03
У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок
Усі новини...