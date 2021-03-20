В Британии первую дозу вакцины ввели уже половине взрослого населения

Более половины взрослого населения Великобритании получило первую дозу вакцины против COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, передает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Я рад сообщить, что в настоящее время мы привили половину всех взрослых в Великобритании", - заявил Хэнкок.

"Вакцина - это национальная история успеха и наш выход из этой пандемии", - добавил он.

Точное число вакцинированных еще неизвестно, и, как ожидается, будет опубликовано позже, но объявление прозвучало менее чем через день после того, как правительство объявило, что привило больше людей, чем "в любой день до сих пор".

Это означает, что Великобритании и Северной Ирландии не хватает чуть более пяти миллионов для достижения своей второй цели - вакцинация первых девяти приоритетных групп до 15 апреля. Текущий прогресс означает, что цель будет достигнута заранее.

Как сообщалось, 19 марта, Великобритания установила новый рекорд сделанных за день прививок от коронавируса - более 660 000.