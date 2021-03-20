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Погода: синоптики попереджають про сніг та нічні морози

Субота, 20 березня 2021, 16:28

Найближчими днями погоду в Україні визначатиме область підвищеного атмосферного тиску, вночі очікується температура нижче нуля, місцями пройде сніг.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Детали: В ніч на неділю у Харківській та Луганській областях очікується невеликий сніг, в інших областях - без опадів. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с, вдень у північній частині України місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень 3-8° тепла; у Карпатах вночі 10-15° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві в неділю, 21 березня, без опадів. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 21 березня найвища температура(+20,3°) була зафіксована вдень у 1974 році, а найнижча вночі (-20°) у 1942 році.

Погода 21 березня
Погода 21 березня

У понеділок, 22 березня, у західних, північних та місцями центральних областях невеликий мокрий сніг, на решті територій без суттєвих опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла, в Закарпатті до 8° тепла; в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Києві 22 березня невеликий мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла.

Погода 21 березня
Погода 22 березня



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