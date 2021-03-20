Погода: синоптики предупреждают о ночных морозах и снеге

В ближайшие дни погоду в Украине будет определять область повышенного атмосферного давления, ночью ожидается температура ниже нуля, местами пройдет снег.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В ночь на воскресенье в Харьковской и Луганской областях ожидается небольшой снег, в других областях - без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, днем ​​в северной части Украины местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, днем ​​3-8° тепла; в Карпатах ночью 10-15° мороза, днем ​​1-6° мороза.

В Киеве в воскресенье, 21 марта, без осадков. Температура ночью 2-4° мороза, днем ​​4-6° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 21 марта самая высокая температура (+20,3°) была зафиксирована днем ​​в 1974 году, а самая низкая ночью (-20°) в 1942 году.

Погода 21 марта

В понедельник, 22 марта, в западных, северных и местами центральных областях небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м / с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем ​​0-5° тепла, в Закарпатье до 8° тепла; в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем ​​3-8° мороза.

В Киеве 22 марта небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем ​​3-5° тепла.