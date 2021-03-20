Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Погода: синоптики предупреждают о ночных морозах и снеге

Суббота, 20 марта 2021, 15:28
Погода: синоптики предупреждают о ночных морозах и снеге

В ближайшие дни погоду в Украине будет определять область повышенного атмосферного давления, ночью ожидается температура ниже нуля, местами пройдет снег.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В ночь на воскресенье в Харьковской и Луганской областях ожидается небольшой снег, в других областях - без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, днем ​​в северной части Украины местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, днем ​​3-8° тепла; в Карпатах ночью 10-15° мороза, днем ​​1-6° мороза.

В Киеве в воскресенье, 21 марта, без осадков. Температура ночью 2-4° мороза, днем ​​4-6° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 21 марта самая высокая температура (+20,3°) была зафиксирована днем ​​в 1974 году, а самая низкая ночью (-20°) в 1942 году.

Погода 21 марта
Погода 21 марта

В понедельник, 22 марта, в западных, северных и местами центральных областях небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м / с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем ​​0-5° тепла, в Закарпатье до 8° тепла; в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем ​​3-8° мороза.

В Киеве 22 марта небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем ​​3-5° тепла.

Погода 22 марта
Погода 22 марта

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Последние новости
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
Все новости...
Реклама: