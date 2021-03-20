Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шпигунський скандал: Болгарія планує вислати дипломатів РФ

Субота, 20 березня 2021, 17:02
Шпигунський скандал: Болгарія планує вислати дипломатів РФ
Посольство РФ у Софії

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що країні знову доведеться піти на оголошення персонами нон грата російських дипломатів після чергового шпигунського скандалу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання "Блиц".

"І знову у нашій країні повинні бути оголошені небажаними особами російські дипломати. Ми будемо твердо захищати свою національну безпеку та незалежність" - заявив Борисов.

"Я звертаюся до керівництва російської дипломатії і хочу сказати їм: "Припиніть шпигувати!", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, 18 березня у столиці Болгарії Софії в ході секретної операції затримали кілька людей, підозрюваних у шпигунстві на Росію. Джерела у правоохоронних органах стверджували, що затримані шпигуни не є росіянами.

Двоє затриманих виявились болгарськими військовослужбовцями.

За півтора року шість російських шпигунів були видворені з Болгарії. Вони використовували дипломатичну службу в якості прикриття для своєї діяльності.

"Українська правда" в Threads

Теми: Болгаріяскандалшпигунстводипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Болгарія
Зеленський на камеру посперечався з проросійським президентом Болгарії про війну
Парламент Болгарії підтримав членство України в НАТО після війни і "формулу миру"
Україна може купити у Болгарії два російські ядерні реактори – WSJ
Останні новини
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: