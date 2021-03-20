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Шпионский скандал: Болгария планирует выслать дипломатов РФ

Суббота, 20 марта 2021, 17:02
Шпионский скандал: Болгария планирует выслать дипломатов РФ
Посольство РФ в Софии

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что стране снова придется пойти на объявление персонами нон грата российских дипломатов после очередного шпионского скандала.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание "Блиц".

"И снова в нашей стране должны быть объявлены нежелательными лицами российские дипломаты. Мы будем твердо защищать свою национальную безопасность и независимость", - заявил Борисов.

"Я обращаюсь к руководству российской дипломатии и хочу сказать им:" Прекратите шпионить! ", - сказал премьер-министр.

Напомним, 18 марта в столице Болгарии Софии в ходе секретной операции задержали несколько человек, подозреваемых в шпионаже на Россию. Источники в правоохранительных органах утверждали, что задержанные шпионы не является русскими.

Двое задержанных оказались болгарскими военнослужащими.

За полтора года шесть российских шпионов были выдворены из Болгарии. Они использовали дипломатическую службу в качестве прикрытия для своей деятельности.

Темы: Болгарияскандалшпионаждипломатические отношения
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