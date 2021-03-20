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"Укроборонпром" хоче отримати контроль над АТ "Мотор Січ"

Субота, 20 березня 2021, 20:44

Державний концерн "Укроборонпром" оголосив про готовність взяти в управління активи "Мотор Січі".

Джерело: гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв у Facebook

Деталі: За словами очільника держконцерну, відповідний лист вже направлений до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Пряма мова: "Збереження української "Мотор Січі" я вважаю питанням національної безпеки. "Укроборонпром" уже направив листа АРМА щодо готовності виступити суб’єктом управління активами Акціонерного товариства "Мотор Січ" з метою збереження його потенціалу. Для нас як для державного оборонного концерну важливо, щоб "Мотор Січ" продовжувало свою роботу: зі збереженням робочих місць, з виконанням зобов‘язань у рамках виробничих замовлень. І наша команда готова підтримати підприємство".

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Нагадаємо:

За матеріалами СБУ Шевченківський районний суд м. Києва ухвалив рішення про накладання арешту на цілісний майновий комплекс та 100% акцій АТ "Мотор Січ"

Українська правда
Теми: Укроборонпром


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