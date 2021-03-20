"Укроборонпром" хочет получить контроль над АО "Мотор Сич"

Государственный концерн "Укроборонпром" объявил о готовности взять в управление активы "Мотор Сичи".

Источник: гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев в Facebook

Детали: По словам главы госконцерна, соответствующее письмо уже направлено в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Прямая речь: "Сохранение украинской "Мотор Сичи" я считаю вопросом национальной безопасности. "Укроборонпром" уже направил письмо АРМА о готовности выступить субъектом управления активами акционерного общества "Мотор Сич" с целью сохранения его потенциала. Для нас как для государственного оборонного концерна важно, чтобы "Мотор Сич" продолжала свою работу: с сохранением рабочих мест, с выполнением обязательств в рамках производственных заказов. И наша команда готова поддержать предприятие".

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Напомним:

По материалам СБУ Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич".