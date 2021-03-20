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Другий за добу корабель ВМС США з ракетами "Томагавк" увійшов у Чорне море

Субота, 20 березня 2021, 20:21
Другий за добу корабель ВМС США з ракетами Томагавк увійшов у Чорне море
USS THOMAS HUDNER

Американський есмінець Thomas Hudner (Томас Гаднер), здатний нести до 56 крилатих ракет Tomahawk з дальністю дії 1,6 тис. км, у суботу ввечері пройшовши Босфор, увійшов в акваторію Чорного моря.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Про захід корабля у Чорне море свідчать дані міжнародної системи позиціонування суден AIS. Також про це пишуть стамбульські ЗМІ.

Повідомляється, що корабель прибув "для проведення операцій із гарантування безпеки на морі".

Це вже другий бойовий корабель ВМС США, який за останні 24 години заходить до акваторії Чорного моря. У п'ятницю туди увійшов ракетний крейсер ВМС США Monterey ("Монтерей"), оснащений, щонайменше, 26 крилатими ракетами Tomahawk.

При цьому, скільки саме крилатих ракет Tomahawk зараз знаходяться на Thomas Hudner, не повідомляється.

Довідка: Крейсер Monterey і есмінець Thomas Hudner належать до авіаносної ударної групи ВМС США, очолюваної атомним авіаносцем Dwight Eisenhower ("Дуайт Ейзенхауер"). Зараз інші кораблі групи і сам авіаносець перебувають у Середземному морі поблизу берегів Туреччини.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАЧорне море
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