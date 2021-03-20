Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Второей за сутки корабль ВМС США с ракетами "Томагавк" вошел в Черное море

Суббота, 20 марта 2021, 21:21
USS THOMAS HUDNER

Американский эсминец Thomas Hudner (Томас Хаднер), способный нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, в субботу вечером пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: О заходе корабля в Черное море свидетельствуют данные международной системы позиционирования судов AIS. Также об этом написали стамбульские СМИ.

Сообщается, что корабль прибыл "для проведения операций по обеспечению безопасности на море".

Это уже второй боевой корабль ВМС США, который за последние 24 часа заходит в акваторию Черного моря. В пятницу туда вошел ракетный крейсер ВМС США Monterey ("Монтерей"), оснащенный как минимум 26 крылатыми ракетами Tomahawk.

При этом, сколько именно крылатых ракет Tomahawk сейчас находятся на Thomas Hudner, не сообщается.

Справка: Крейсер Monterey и эсминец Thomas Hudner относятся к авианосной ударной группе ВМС США, возглавляемой атомным авианосцем Dwight Eisenhower ("Дуайт Эйзенхауэр"). Сейчас другие корабли группы и сам авианосец находятся в Средиземном море у берегов Турции.

Темы: СШАЧерное море


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента

В "красных" зонах Кабмин запретил ходить по паркам и улицам без масок

видеоУволен полицейский, избивший женщину в супермаркете Киева

В России экипаж бомбардировщика погиб из-за ошибочно сработавшей катапульты

Киевского стоматолога подозревают в разбое, мошенничестве и покушении на убийство

"Ракета" уходит от погони": в МВД напомнили мопедистам о регистрации

Все новости...
США
В Черное море направляется американский ракетный эсминец
Байден ответил на предложение Путина поговорить
Германия предлагает США большую поддержку Украины, чтобы избежать санкций за "Северный поток-2" - СМИ
Последние новости
15:36
Мининфраструктуры обсуждает с грузинской компанией концессию порта "Измаил"
15:36
Погром на Банковой: задержанного Сорда отправили под домашний арест
15:12
ДТП в Польше: водителю украинского автобуса грозит до 5 лет тюрьмы
15:02
Сторонники Навального собирают в России полумиллионный митинг
14:49
Маск уверяет, что SpaceX высадит на Марсе свои ракеты задолго до 2030 года
14:45
В МИД РФ возмутились "антироссийской шпиономании" в Болгарии
14:39
видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента
14:34
Антимонопольщики продолжат рассмотрение дела по сговора АЗС группы "Приват"
14:18
Благотворительный "Пробег под каштанами-2021" состоится в двух форматах
14:12
Кризис в Словакии: спикер парламента пригрозил выходом из коалиции и новыми выборами
Все новости...