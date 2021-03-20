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Второей за сутки корабль ВМС США с ракетами "Томагавк" вошел в Черное море

Суббота, 20 марта 2021, 20:21
Второей за сутки корабль ВМС США с ракетами Томагавк вошел в Черное море
USS THOMAS HUDNER

Американский эсминец Thomas Hudner (Томас Хаднер), способный нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, в субботу вечером пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: О заходе корабля в Черное море свидетельствуют данные международной системы позиционирования судов AIS. Также об этом написали стамбульские СМИ.

Сообщается, что корабль прибыл "для проведения операций по обеспечению безопасности на море".

Это уже второй боевой корабль ВМС США, который за последние 24 часа заходит в акваторию Черного моря. В пятницу туда вошел ракетный крейсер ВМС США Monterey ("Монтерей"), оснащенный как минимум 26 крылатыми ракетами Tomahawk.

При этом, сколько именно крылатых ракет Tomahawk сейчас находятся на Thomas Hudner, не сообщается.

Справка: Крейсер Monterey и эсминец Thomas Hudner относятся к авианосной ударной группе ВМС США, возглавляемой атомным авианосцем Dwight Eisenhower ("Дуайт Эйзенхауэр"). Сейчас другие корабли группы и сам авианосец находятся в Средиземном море у берегов Турции.

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Темы: СШАЧерное море
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