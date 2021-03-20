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США попередили про санкції проти Індії — вона купила російські ЗРК

Субота, 20 березня 2021, 23:47
США попередили про санкції проти Індії — вона купила російські ЗРК

США можуть запровадити санкції проти Індії – цьогоріч у країні очікують на поставку російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Джерело: DW, Reuters

Деталі: Контракт на поставку С-400 в Індію було підписано за результами переговорів Москви і Нью-Делі у 2018 році. Перші поставки очікуються до кінця цього року. Індія вже переказала російській стороні 800 млн доларів у рамках цього контракту.

Зазначається, що міністри оборони США та Індії Ллойд Остін і Раджнатх Сінгх обговорили це питання під час зустрічі в Нью-Делі. Глава Пентагону, своєю чергою, заявив, що "Сполучені Штати наполегливо закликають своїх союзників і партнерів утриматися від здійснення покупок, які спричинять санкції з боку Вашингтона".

У Reuters уточнюють, що за словами Остіна, оскільки постачання С-400 до Індії ще не здійснювалось, можливість санкцій поки не обговорювалася.

У DW зазначають, що ЗРК С-400 "Тріумф" призначений для боротьби з літаками стратегічної та тактичної авіації, балістичних ракет, гіперзвукових цілей та інших засобів повітряного нападу в умовах радіоелектронної та інших видів протидії.

Система здатна вражати на відстані до 400 кілометрів аеродинамічні цілі, а також до 60 кілометрів балістичні цілі, що летять зі швидкостями до 4,8 км/с на висотах від кількох метрів до кількох десятків кілометрів.

Батареї ЗРК С-400 розташовано й на окупованому Росією півострові Крим.

Нагадаємо: 15 грудня США наклали санкції на оборонне агентство Туреччини та його керівника Ісмаїла Деміра у зв’язку з придбанням країною С-400. Повідомлялося, що "США не толеруватимуть значних транзакцій з оборонним сектором та розвідкою РФ".

Теми: СШАІндія
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