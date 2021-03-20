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США предупредили о санкциях против Индии — она купила российские ЗРК

Суббота, 20 марта 2021, 23:47
США предупредили о санкциях против Индии — она купила российские ЗРК

США могут ввести санкции против Индии - в этом году в стране ожидают поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Источник: DW, Reuters

Детали: Контракт на поставку С-400 в Индию был подписан по результатам переговоров Москвы и Нью-Дели в 2018 году. Первые поставки ожидаются до конца этого года. Индия уже передала российской стороне 800 млн  долларов в рамках этого контракта.

Отмечается, что министры обороны США и Индии Ллойд Остин и Раджнатх Сингх обсудили этот вопрос во время встречи в Нью-Дели. Глава Пентагона, в свою очередь, заявил, что "Соединенные Штаты настойчиво призывают своих союзников и партнеров воздержаться от совершения покупок, которые повлекут санкции со стороны Вашингтона".

В Reuters уточняют, что по словам Остина, поскольку поставки С-400 в Индию еще не осуществлялось, возможность санкций пока не обсуждалась.

В DW отмечают, что ЗРК С-400 "Триумф" предназначен для борьбы с самолетами стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронной и других видов противодействия.

Система способна поражать на расстоянии до 400 километров аэродинамические цели, а также до 60 километров баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Батареи ЗРК С-400 расположены и на оккупированном Россией полуострове Крым.

Напомним: 15 декабря США наложили санкции на оборонное агентство Турции и его руководителя Исмаила Демира в связи с приобретением страной С-400. Сообщалось, что "США не будут толерировать значительные транзакции с оборонным сектором и разведкой РФ".

Темы: СШАИндия
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