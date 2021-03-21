Греція безкоштовно роздаватиме набори для тестування на COVID-19

У квітні Греція розпочне розповсюджувати безкоштовні тести на COVID-19, які можна зробити самостійно.

Джерело: Reuters, посилаючись на заяву грецького уряду

Деталі: Кожен, хто має номер соціального страхування, матиме право на чотири набори для тестування на місяць, і вони будуть розподілятися в аптеках.

Згідно з заявою, ці тестові набори мають точність приблизно 95%-99%. Їх зробити простіше, аніж експрес-тести, бо вони потребують зразки з носа та слини замість зразка з носоглотки, що використовується в експрес-тестах.

Людям, які отримають позитивний результат тестування, потрібно буде повідомляти про це органи охорони здоров’я.

Таким чином влада намагається послабити тиск на систему охорони здоров'я. Повідомляється, що "це новий інструмент у битві країни проти пандемії". Уряд заявив, що Греція буде першою європейською країною, яка зробить такі набори безкоштовними.

Reuters пише, що у п'ятницю в Греції повідомили про 2785 нових випадків COVID-19 та 64 смерті.

Нагадаємо: Греція перебуває у режимі обмежень різного ступеня суворості вже більше чотирьох місяців, і зараз вона стикається з третьою хвилею пандемії.

Грецький уряд планує оголосити про невеликі зміни щодо обмеження руху громадян, щоб подолати втому від локдауну. Найбільш вірогідним сценарієм є перенесення початку комендантської години на вихідні на 21.00 замість нинішніх 19.00.