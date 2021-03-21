Греция будет бесплатно раздавать наборы для тестирования на COVID-19

В апреле Греция начнет распространять бесплатные тесты на COVID-19, которые можно сделать самостоятельно.

Источник: Reuters, ссылаясь на заявление греческого правительства

Детали: Те, кто имеет номер социального страхования, имеет право на четыре набора для тестирования в месяц, и они будут распределяться в аптеках.

Согласно заявлению, эти тестовые наборы имеют точность примерно 95%-99%. Их сделать проще, нежели экспресс-тесты, потому что они требуют образцы из носа и слюны вместо образца из носоглотки, используемого в экспресс-тестах.

Людям, которые получат положительный результат тестирования, нужно будет сообщать об этом органам здравоохранения.

Таким образом власти пытаются ослабить давление на систему здравоохранения. Сообщается, что "это новый инструмент в битве страны против пандемии". Правительство заявило, что Греция будет первой европейской страной, которая сделает такие наборы бесплатными.

Reuters пишет, что в пятницу в Греции сообщили о 2785 новых случаях COVID-19 и 64 смертях.

Напомним: Греция находится в режиме ограничений разной степени строгости уже более четырех месяцев, и сейчас она сталкивается с третьей волной пандемии.

Греческое правительство планирует объявить о небольших изменениях по ограничению движения граждан, чтобы преодолеть усталость от локдауна. Наиболее вероятным сценарием является перенесение начала комендантского часа в выходные на 21.00 вместо нынешних 19.00.