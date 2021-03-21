Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Греция будет бесплатно раздавать наборы для тестирования на COVID-19

Воскресенье, 21 марта 2021, 03:00
Греция будет бесплатно раздавать наборы для тестирования на COVID-19

В апреле Греция начнет распространять бесплатные тесты на COVID-19, которые можно сделать самостоятельно.

Источник: Reuters, ссылаясь на заявление греческого правительства

Детали: Те, кто имеет номер социального страхования, имеет право на четыре набора для тестирования в месяц, и они будут распределяться в аптеках.

Согласно заявлению, эти тестовые наборы имеют точность примерно 95%-99%. Их сделать проще, нежели экспресс-тесты, потому что они требуют образцы из носа и слюны вместо образца из носоглотки, используемого в экспресс-тестах.

Людям, которые получат положительный результат тестирования, нужно будет сообщать об этом органам здравоохранения.

Таким образом власти пытаются ослабить давление на систему здравоохранения. Сообщается, что "это новый инструмент в битве страны против пандемии". Правительство заявило, что Греция будет первой европейской страной, которая сделает такие наборы бесплатными.

Reuters пишет, что в пятницу в Греции сообщили о 2785 новых случаях COVID-19 и 64 смертях.

Напомним: Греция находится в режиме ограничений разной степени строгости уже более четырех месяцев, и сейчас она сталкивается с третьей волной пандемии.

Греческое правительство планирует объявить о небольших изменениях по ограничению движения граждан, чтобы преодолеть усталость от локдауна. Наиболее вероятным сценарием является перенесение начала комендантского часа в выходные на 21.00 вместо нынешних 19.00.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Грециякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Греция
Греческие консерваторы, пришедшие к власти, хотят легализовать однополые браки
Лидеры Греции и Турции встретятся на полях саммита НАТО в Вильнюсе
Партии в Греции приостановили избирательную кампанию после гибели десятков мигрантов в море
Последние новости
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
Все новости...
Реклама: