Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Початок тижня в Україні буде морозним та вітряним

Неділя, 21 березня 2021, 07:57
Початок тижня в Україні буде морозним та вітряним
Фото: pxhere

В Україні протягом найближчих діб збережеться холодна погода з нічними морозами та поривчастим вітром, вдень повітря прогріватиметься максимум до 8° тепла.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: У неділю опади не очікуються, у північній частині пориви вітру до 18 м/с, температура вдень 3-8° тепла, в Карпатах 1-6° морозу. У Харківській та Луганській областях вночі місцями невеликий сніг.

У понеділок, 22 березня, у північних, вночі й у західних, вдень і місцями в центральних областях невеликий мокрий сніг. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний.

Температура вночі 1-5° морозу, вдень 2-6° тепла.

Погода 22 березня
Погода 22 березня

23 березня в Україні, крім більшості західних областей, невеликий мокрий сніг, вночі на південному сході помірні опади, вітряно.

Температура вночі 1-6° морозу, 23 березня у південній частині від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, на Закарпатті до 8° тепла; в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу.

На Київщині 22-23 березня невеликий мокрий сніг, вночі 23 березня без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

Погода 23 березня
Погода 23 березня

"Українська правда" в Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
погода
На Говерлі блискавка вбила чоловіка й дівчинку
Надпотужний шторм у Нідерландах: скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту
Німеччина розпочне кампанію, аби запобігти смертям через теплові удари
Останні новини
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: