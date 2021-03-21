Початок тижня в Україні буде морозним та вітряним

В Україні протягом найближчих діб збережеться холодна погода з нічними морозами та поривчастим вітром, вдень повітря прогріватиметься максимум до 8° тепла.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: У неділю опади не очікуються, у північній частині пориви вітру до 18 м/с, температура вдень 3-8° тепла, в Карпатах 1-6° морозу. У Харківській та Луганській областях вночі місцями невеликий сніг.

У понеділок, 22 березня, у північних, вночі й у західних, вдень і місцями в центральних областях невеликий мокрий сніг. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний.

Температура вночі 1-5° морозу, вдень 2-6° тепла.

Погода 22 березня

23 березня в Україні, крім більшості західних областей, невеликий мокрий сніг, вночі на південному сході помірні опади, вітряно.

Температура вночі 1-6° морозу, 23 березня у південній частині від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, на Закарпатті до 8° тепла; в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу.

На Київщині 22-23 березня невеликий мокрий сніг, вночі 23 березня без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.