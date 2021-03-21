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Начало недели в Украине будет морозным и ветреным

Воскресенье, 21 марта 2021, 08:57

В Украине в течение ближайших суток сохранится холодная погода с ночными морозами и порывистым ветром, днем ​​воздух будет прогреваться максимум до 8° тепла.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: В воскресенье осадков не ожидается, в северной части порывы ветра до 18 м/с, температура днем ​​3-8° тепла, в Карпатах 1-6° мороза. В Харьковской и Луганской областях ночью местами небольшой снег.

В понедельник, 22 марта, в северных, а ночью и в западных, днем ​​в центральных областях небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный.

Температура ночью 1-5° мороза, днем ​​2-6° тепла.

Погода 22 марта
Погода 22 марта

23 марта в Украине, кроме большинства западных областей, небольшой мокрый снег, ночью на юго-востоке умеренные осадки, ветрено.

Температура ночью 1-6° мороза, в южной части от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​0-5° тепла, на Закарпатье до 8° тепла; в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем ​​3-8° мороза.

На Киевщине 22-23 марта небольшой мокрый снег, ночью 23 марта без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем ​​0-5° тепла.

Погода 23 марта
Погода 23 марта

Темы: погода


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