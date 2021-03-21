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Туреччина знову почала бомбити курдів у Сирії – ЗМІ

Неділя, 21 березня 2021, 09:54
Архівне фото AP

Вперше за останні 17 місяців турецькі ВПС відновили авіаудари по курдських районах на півночі Сирії.

Джерело: DW з посиланням на повідомлення Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини

Деталі: Згідно з повідомленням, турецький військовий літак завдав удару по позиціях "Демократичних сил Сирії" (SDF) у селі Саїда поблизу прикордонного міста Айн-Ісса.

Це стало першим бомбардуванням курдських загонів на території Сирії з боку турецьких ВПС, починаючи з жовтня 2019 року.

Нагадаємо: Напередодні Міністерство оборони Туреччини повідомляло про ракетний обстріл провінції Кіліс із боку Сирії.

Теми: війнаТуреччинаСирія


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