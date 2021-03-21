Турция вновь начала бомбить курдов в Сирии – СМИ

Впервые за последние 17 месяцев турецкие ВВС возобновили авиаудары по курдским районам на севере Сирии.

Источник: DW со ссылкой на сообщение Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека

Детали: Согласно сообщению, турецкий военный самолет нанес удар по позициям "Демократических сил Сирии" (SDF) в селе Саида вблизи приграничного города Айн-Исса.

Это стало первой бомбардировкой курдских отрядов на территории Сирии со стороны турецких ВВС, начиная с октября 2019 года.

Напомним: Накануне Министерство обороны Турции сообщало о ракетном обстреле провинции Килис со стороны Сирии.