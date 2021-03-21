В ЄС закликали Туреччину переглянути її вихід зі Стамбульської конвенції

Європейські лідери розкритикували рішення Туреччини вийти зі Стамбульської конвенції, закликавши президента Ердогана переглянути своє рішення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У суботу Туреччина вийшла з конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти жінок та домашньому насильству. Туреччина заявила, що права жінок захищають внутрішні закони, а не якісь зовнішні регулювання.

В останні роки в Туреччині почастішали вбивства жінок, і в суботу тисячі жінок протестували проти дій уряду в Стамбулі та інших містах.

Німеччина, Франція та Європейський Союз відреагували на рішення Анкари зі стривоженістю.

"Ми глибоко шкодуємо і висловлюємо нерозуміння через рішення турецького уряду", - заявив пізно ввечері в суботу глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

За його словами, це рішення ризикує поставити під загрозу захист і основні права жінок та дівчаток в Туреччині та посилає небезпечний сигнал всьому світу.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що жінки заслуговують міцної правової бази для їх захисту.

Париж заявив, що вихід Туреччини ознаменував собою новий регрес щодо прав людини, в той час як Берлін заявив, що ні культура, ні релігія, ні традиції не можуть "служити виправданням для ігнорування насильства стосовно жінок".

Багато консерваторів Туреччини кажуть, що пакт заохочує до насильства, підриваючи сімейні структури. Їх опоненти стверджують, що угоду та законодавство, ухвалене після її виконання, потрібно реалізовувати більш суворо.

Туреччина - перша країна, яка ратифікувала конвенцію Ради Європи, прийняту в Стамбулі. Конвенція намагається запобігти насильству щодо жінок, включаючи домашнє насильство, та покласти край юридичній безкарності винних осіб.

На саміті ЄС на цьому тижні будуть обговорюватися відносини з Анкарою.