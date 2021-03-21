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Британія за добу вакцинувала рекордні 711 тисяч людей

Неділя, 21 березня 2021, 10:49
Британія за добу вакцинувала рекордні 711 тисяч людей

П’ятниця стала рекордним днем ​​для вакцинації У Британії, коли щеплення першою та другою дозами зробили 711 156 особам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Це означає, що половина всіх дорослих у Британії - близько 26 853 407 осіб - зараз отримала першу дозу вакцини.

Всього 2 132 551 особа також отримала другу дозу вакцини, свідчать дані уряду.

Прем'єр Британії Борис Джонсон, який отримав свою першу дозу вакцини в п'ятницю, заявив, що "надзвичайно пишається прогресом", якого вдалося досягти на сьогоднішній день в проведенні вакцинації.

У четвер Британія встановила попередній рекорд зроблених за день щеплень від коронавірусу - понад 660 000.

Нагадаємо, Гібралтар, британська заморська територія, першим у світі вакцинував все своє доросле населення від коронавірусу.

Теми: вакцинаціяВелика Британіякоронавірус
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