Британия вакцинировали рекордные более 711 тысяч человек за сутки

Пятница стала рекордным днем ​​для вакцинации в Британии, когда прививки первой и второй дозами сделали 711 156 лицам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Это означает, что половина всех взрослых в Великобритании - около 26 853 407 человек - сейчас получила первую дозу вакцины.

Всего 2 132 551 человек также получил вторую дозу вакцины, свидетельствуют данные правительства.

Премьер Британии Борис Джонсон, который получил свою первую дозу вакцины в пятницу, заявил, что "чрезвычайно гордится прогрессом", которого удалось достичь на сегодняшний день в проведении вакцинации.

В четверг Великобритания установила предыдущий рекорд сделанных за день прививок от коронавируса - более 660 тысяч.

Напомним, Гибралтар, британская заморская территория, первым в мире вакцинировал все свое взрослое население от коронавируса.