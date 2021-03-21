"Підтримка США буде серйозною": Волкер спрогнозував політику Байдена щодо України

Незалежно від того, як складатимуться найближчим часом відносини Москви та Вашингтона, Україна матиме широку підтримку в США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив Курт Волкер, колишній спецпредставник Держдепу з питань України в інтерв'ю журналу НВ.

Волкер запевнив, що Україну підтримують у США "і демократи, і республіканці, Білий дім і Сенат, нинішня адміністрація і попередня адміністрація".

Волкер нагадав, що в роки президентства Дональда Трампа Білий дім посилив санкції проти РФ, надав Україні озброєння, а також висилав з країни співробітників російських спецслужб і російських дипломатів.

"Думаю, нинішня президентська адміністрація рухатиметься в тому ж напрямку. Вони продовжать вводити санкції проти Росії та підтримувати Україну, всіляко відбиватимуть російську дезінформацію і пропаганду. Ми вже бачимо нові санкції, запроваджені адміністрацією Байдена проти Росії через отруєння Навального", - нагадав Курт Волкер.

Водночас він вважає, що "нас всіх чекають складні часи".

"Сьогодні ми спостерігаємо зростання військової агресії на Донбасі, і ми бачимо, що Росія намагається створити там найвищий рівень напруження, але підтримка США залишатиметься серйозною", - заявив колишній спецпредставник Держдепу з питань України.

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