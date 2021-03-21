Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Поддержка США будет серьезной": Волкер спрогнозировал политику Байдена по Украине

Воскресенье, 21 марта 2021, 13:01

Независимо от того, как будут складываться в ближайшее время отношения Москвы и Вашингтона, Украина будет иметь широкую поддержку в США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил Курт Волкер, бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины в интервью журналу НВ.

Волкер заверил, что Украину поддерживают в США "и демократы, и республиканцы, Белый дом и Сенат, нынешняя администрация и предыдущая администрация".

Волкер напомнил, что в годы президентства Дональда Трампа Белый дом ужесточил санкции против РФ, предоставил Украине вооружение, а также высылал из страны сотрудников российских спецслужб и российских дипломатов.

"Думаю, нынешняя президентская администрация будет двигаться в том же направлении. Они продолжат вводить санкции против России и поддерживать Украину, всячески отражать российскую дезинформацию и пропаганду. Мы уже видим новые санкции, введенные администрацией Байдена против России из-за отравления Навального", - напомнил Курт Волкер.

В то же время он считает, что "нас всех ждут сложные времена".

"Сегодня мы наблюдаем рост военной агрессии на Донбассе, и мы видим, что Россия пытается создать там высокий уровень напряжения, но поддержка США будет оставаться серьезной", - заявил бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины.

Читайте больше: Стратегия Байдена: какую помощь Украине в сфере безопасности обсуждают в Конгрессе США

Темы: БайденСШАУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента

В "красных" зонах Кабмин запретил ходить по паркам и улицам без масок

видеоУволен полицейский, избивший женщину в супермаркете Киева

В России экипаж бомбардировщика погиб из-за ошибочно сработавшей катапульты

Киевского стоматолога подозревают в разбое, мошенничестве и покушении на убийство

"Ракета" уходит от погони": в МВД напомнили мопедистам о регистрации

Все новости...
Байден
Байден ответил на предложение Путина поговорить
Байден не жалеет, что назвал Путина убийцей - Белый дом
Посольство США: Байден позвонит Зеленскому
Последние новости
15:36
Мининфраструктуры обсуждает с грузинской компанией концессию порта "Измаил"
15:36
Погром на Банковой: задержанного Сорда отправили под домашний арест
15:12
ДТП в Польше: водителю украинского автобуса грозит до 5 лет тюрьмы
15:02
Сторонники Навального собирают в России полумиллионный митинг
14:49
Маск уверяет, что SpaceX высадит на Марсе свои ракеты задолго до 2030 года
14:45
В МИД РФ возмутились "антироссийской шпиономании" в Болгарии
14:39
видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента
14:34
Антимонопольщики продолжат рассмотрение дела по сговора АЗС группы "Приват"
14:18
Благотворительный "Пробег под каштанами-2021" состоится в двух форматах
14:12
Кризис в Словакии: спикер парламента пригрозил выходом из коалиции и новыми выборами
Все новости...