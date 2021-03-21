"Поддержка США будет серьезной": Волкер спрогнозировал политику Байдена по Украине

Независимо от того, как будут складываться в ближайшее время отношения Москвы и Вашингтона, Украина будет иметь широкую поддержку в США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил Курт Волкер, бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины в интервью журналу НВ.

Волкер заверил, что Украину поддерживают в США "и демократы, и республиканцы, Белый дом и Сенат, нынешняя администрация и предыдущая администрация".

Волкер напомнил, что в годы президентства Дональда Трампа Белый дом ужесточил санкции против РФ, предоставил Украине вооружение, а также высылал из страны сотрудников российских спецслужб и российских дипломатов.

"Думаю, нынешняя президентская администрация будет двигаться в том же направлении. Они продолжат вводить санкции против России и поддерживать Украину, всячески отражать российскую дезинформацию и пропаганду. Мы уже видим новые санкции, введенные администрацией Байдена против России из-за отравления Навального", - напомнил Курт Волкер.

В то же время он считает, что "нас всех ждут сложные времена".

"Сегодня мы наблюдаем рост военной агрессии на Донбассе, и мы видим, что Россия пытается создать там высокий уровень напряжения, но поддержка США будет оставаться серьезной", - заявил бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины.

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