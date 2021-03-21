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Путін розповів, що допомогло Росії окупувати Крим

Неділя, 21 березня 2021, 14:16
Путін розповів, що допомогло Росії окупувати Крим
Фото: РИА Новости

На думку президента РФ Володимира Путіна, Кремлю вдалося встановити контроль над українським півостровом у 2014 році завдяки "зміцненню держави зсередини".

Джерело: заява Путіна в ефірі телеканалу "Росія 1"

Пряма мова: "Що стосується повернення Криму і Севастополя - як я свого часу говорив, в рідну гавань, це, звичайно, яскрава дуже подія. Історична без жодного перебільшення подія. І це результат зміцнення нашої держави зсередини".

Деталі: Путін назвав головною віхою свого президентства "збирання" земель для РФ, і згадав війну на Кавказі, в ході якої Москва встановила контроль над Чечнею.

Крім того, президент РФ заявив, що за роки свого президентства він забезпечив росіянам благополуччя: "Я зараз не буду називати цифри - вони очевидні. Ви можете подивитися, що було в кінці 90-х-початку 2000-х років, і що ми маємо сьогодні. і ось це, мабуть, найголовніше, що було зроблено - маю на увазі і відновлення соціальної сфери, і доходів, і благополуччя громадян".

Нагадаємо:

  • Днями глави МЗС країн G7 заявили, що будь-які спроби Росії узаконити окупацію українського Криму не будуть визнаватися.
  • Президент США Джо Байден до 7-ї річниці окупації Криму заявив про підтримку України у її протистоянні з РФ.

"Українська правда" у Threads

Теми: окупаціяКримПутін
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