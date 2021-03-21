Путин рассказал, что помогло России оккупировать Крым
По мнению президента РФ Владимира Путина, Кремлю удалось установить контроль над украинским полуостровом в 2014 году благодаря "укреплению государства изнутри".
Источник: заявление Путина в эфире телеканала "Россия 1"
Прямая речь: "Что касается возвращения Крыма и Севастополя – как я в свое время говорил, в родную гавань, это, конечно, яркое очень событие. Историческое без всякого преувеличения событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри".
Детали: Также Путин назвал главной вехой своего президентства "собирание" земель для РФ, и упомянул войну на Кавказе, в ходе которой Москва установила контроль над Чечней.
Кроме того, президент РФ заявил, что за годы своего президентства он обеспечил россиянам благополучие: "Я сейчас не буду называть цифры – они очевидны. Вы можете посмотреть, что было в конце 90-х-начале 2000-х годов, и что мы имеем сегодня. И вот это, пожалуй, самое главное, что было сделано – имею в виду и восстановление социальной сферы, и доходов, и благополучия граждан".
Напомним:
- Главы МИД стран G7 заявили, что любые попытки России узаконить оккупацию украинского Крыма не будут признаваться.
- Президент США Джо Байден в день 7-й годовщины оккупации Крыма заявил о поддержке Украины в ее противостоянии с РФ.