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Меркель виступила за продовження локдауну в Німеччині

Неділя, 21 березня 2021, 16:43

Відомство канцлерки Німеччини Ангели Меркель виступає за подовження теперішнього локдауну в країні на квітень. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Згідно з копію проєкту угоди учасників наради канцлерки та голів федеральних земель, проведення якої заплановано на 22 березня, конкретну дату закінчення локдауну в цьому документі не вказано. 

Також не передбачено жодних нових кроків щодо послаблення карантинних обмежень, що обґрунтовується "новим спалахом заражень та експоненціальною динамікою інфікування". 

Водночас землям пропонують забезпечити можливість "обмежених за термінами модельних проєктів, котрі дозволяють відкрити деякі сфери громадського життя за дотримання суворих захисних заходів та наявності концепції тестування".

У проєкті документу також передбачена можливість проведення населенням відпусток на території власних федеральних земель - за умови мінімізації контактів. Це має бути забезпечено шляхом "дотримання чинних обмежень у сфері соціальних контактів, суворих правил гігієни та реалізації плану тестування", йдеться в проєкті.

Як повідомлялося, у Німеччині темпи поширення коронавірусу досягли критичної позначки, після якої уряд домовився скасувати послаблення локдауну.

Теми: МеркельНімеччинакарантин


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