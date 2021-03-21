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Меркель выступила за продолжение локдауна в Германии

Воскресенье, 21 марта 2021, 15:43
Меркель выступила за продолжение локдауна в Германии

Ведомство канцлера Германии Ангелы Меркель выступает за продление локдауна в стране на апрель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Согласно копии проекта соглашения участников совещания канцлера и глав федеральных земель, проведение которого запланировано на 22 марта, конкретная дата окончания локдауна в этом документе не указана.

Также не предусмотрено никаких новых шагов по ослаблению карантинных ограничений, что обосновывается "новой вспышкой заражений и экспоненциальной динамикой инфицирования".

В то же время землям предлагают обеспечить возможность "ограниченных по срокам модельных проектов, которые позволяют открыть некоторые сферы общественной жизни при соблюдении строгих защитных мер и наличия концепции тестирования".

В проекте документа также предусмотрена возможность проведения населением отпусков на территории собственных федеральных земель - при условии минимизации контактов. Это должно быть обеспечено путем "соблюдения действующих ограничений в сфере социальных контактов, строгих правил гигиены и реализации плана тестирования", говорится в проекте.

Как сообщалось, в Германии темпы распространения коронавируса достигли критической точки, после которой правительство договорилось отменить ослабление локдауна.

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Темы: МеркельГерманиякарантин
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