На Київщині викрили "реабілітаційний центр", де катували людей

Поліцейські викрили групу осіб, які незаконно утримували людей у псевдореабілітаційному центрі в селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині.

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "У так званому "реабілітаційному центрі" незаконно утримувалося з невідомих причин кілька десятків людей, більшість із яких не страждають ні на алкогольну, ні на наркозалежність. Ці особи утримувалися в суворих умовах, із металевими ґратами на вікнах, потерпілим категорично заборонялося виходити на вулицю. Утриманці "центру" піддавалися катуванню".

Деталі: 20 березня до поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Ірпінь біля однієї з багатоповерхівок троє невідомих осіб зв'язали чоловіка і силоміць заштовхали до автомобіля, після чого зникли у невідомому напрямку.

Поліцейські встановили місцезнаходження автомобіля, на якому викрали потерпілого. За цією адресою розташований один з "реабілітаційних центрів", що в селі Петропавлівська Борщагівка.

Цей так званий центр не має дозвільної документації на ведення будь-якої медичної практики.

З'ясовано, що до вчинення вказаного злочину причетні шестеро осіб, п'ятеро з яких затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даними поліції, вони укладали договори з родичами наркозалежних, отримували великі кошти за їхнє лікування, а насправді лікування не здійснювали, а чинили тортури над людьми.

На даний час правоохоронці розшукують шостого фігуранта події та встановлюють інших осіб, причетних до скоєння даного правопорушення.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.