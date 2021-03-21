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Под Киевом разоблачили "реабилитационный центр", где пытали людей

Воскресенье, 21 марта 2021, 17:29

Полицейские разоблачили группу лиц, которые незаконно удерживали людей в псевдореабилитационном центре в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "В так называемом "реабилитационном центре" незаконно содержалось по неизвестным причинам несколько десятков человек, большинство из которых не страдают ни алкогольной, ни наркозависимостью. Эти лица содержались в суровых условиях, с металлическими решетками на окнах, пострадавшим категорически запрещалось выходить на улицу. Жители "центра" подвергались пыткам".

Детали: 20 марта в полицию поступило сообщение о том, что в городе Ирпень возле одной из многоэтажек трое неизвестных связали мужчину и силой затолкали в автомобиль, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Полицейские установили местонахождение автомобиля, на котором похитили потерпевшего. По этому адресу расположен один из "реабилитационных центров", что в селе Петропавловская Борщаговка.

Этот так называемый центр не имеет разрешительной документации на ведение любой медицинской практики.

Установлено, что к совершению указанного преступления причастны шесть человек, пятеро из которых задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данным полиции, они заключали договоры с родственниками наркозависимых, получали большие деньги за их лечение, а на самом деле лечения не совершали, а совершали пытки над людьми.

В настоящее время правоохранители разыскивают шестого фигуранта и устанавливают других лиц, причастных к совершению данного правонарушения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Украинская правда
Темы: полицияКиевская область


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