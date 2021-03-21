Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Посол РФ: відносини Росії і Британії майже мертві

Неділя, 21 березня 2021, 18:39

Посол Росії в Великій Британії Андрій Келін заявив, що відносини між двома країнами у політичній сфері "майже мертві". 

Про цевін сказав в інтерв'ю британській радіостанції LBC, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Интерфакс".

"Ми зберігаємо їх в основному в економічній і культурній сферах. Але що стосується політичного поля, то вони майже мертві", - сказав російський посол.

Він прокоментував Комплексний огляд питань безпеки, оборони і зовнішньої політики Британії, опублікований 16 березня, і висловив здивування звинуваченнями на адресу Росії.

"В огляді Росія 14 разів згадується як гостра загроза Сполученому Королівству. Але немає жодного доказу або пояснення такого формулювання", - сказав він.

Всі звинувачення зводяться до "отруєння" в Солсбері Сергєя Скрипаля, хоча британською стороною не представлено жодних доказів, зазначив російський дипломат. 

Келін також сказав, що наміри Британії підвищити ліміт ядерних боєголовок з 180 до 260 порушує положення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. 

"Ви збільшуєте кількість боєголовок на 40%. Це порушення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і багатьох інших угод, в яких йдеться тільки про зменшення або скорочення кількості ядерних боєголовок", - сказав посол.

Він додав, якщо Британія збирається і далі нарощувати кількість ядерних боєголовок, то це - "велика несподіванка для всього світу". 

Теми: РосіяВелика Британія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента

У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок

відеоЗвільнили поліцейського, який побив жінку в супермаркеті Києва

У Росії екіпаж бомбардувальника загинув через помилкове спрацювання катапульти

Київського стоматолога підозрюють у розбої, шахрайстві й замаху на вбивство

"Ракета" тікає від погоні": в МВС нагадали мопедистам про реєстрацію

Усі новини...
Росія
Окупанти на Донбасі вели вогонь з забороненої "Мінськом" зброї
Війна на Донбасі: внаслідок обстрілу формуваннями РФ загинув український боєць
Гібридні війська РФ стягнули озброєння під Горлівку та Моспине
Останні новини
15:12
ДТП у Польщі: водію українського автобуса загрожує до 5 років тюрми
15:02
Прихильники Навального збирають у Росії півмільйонний мітинг
14:49
Маск запевняє, що SpaceX висадить на Марсі свої ракети задовго до 2030 року
14:45
В МЗС РФ обурилися "антиросійській шпигуноманії" в Болгарії
14:39
відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента
14:34
Антимонопольники продовжать розгляд справи щодо змови АЗС групи "Приват"
14:18
Благодійний "Пробіг під каштанами-2021" відбудеться у двох форматах
14:12
Криза у Словаччині: спікер парламенту пригрозив виходом з коаліції і новими виборами
14:07
У НБУ назвали ризики відмови від співпраці з МВФ
14:03
У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок
Усі новини...