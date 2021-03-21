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Посол РФ: отношения России и Британии почти мертвы

Воскресенье, 21 марта 2021, 17:39

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что отношения между двумя странами в политической сфере "почти мертвы".

Об этом он сказал в интервью британской радиостанции LBC, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс".

"Мы сохраняем их в основном в экономической и культурной сферах. Но что касается политического поля, то они почти мертвы", - сказал российский посол.

Он прокомментировал Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании, опубликованный 16 марта, и выразил удивление обвинениям в адрес России.

"В обзоре Россия 14 раз упоминается как острая угроза Соединенному Королевству. Но нет ни одного доказательства или объяснения такой формулировки", - сказал он.

Все обвинения сводятся к "отравлению" в Солсбери Сергея Скрипача, хотя британской стороной не представлено никаких доказательств, отметил российский дипломат.

Келин также сказал, что намерения Великобритании повысить лимит ядерных боеголовок с 180 до 260 нарушает положения Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Вы увеличиваете количество боеголовок на 40%. Это нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия и многих других соглашений, в которых речь идет только об уменьшении или сокращение количества ядерных боеголовок", - сказал посол.

Он добавил, что если Великобритания собирается и дальше наращивать количество ядерных боеголовок, то это - "большая неожиданность для всего мира".

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Темы: РосcияВеликобритания
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