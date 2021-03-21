УПЦ МП провела в ряді міст кількатисячні заходи попри пандемію

УПЦ московського патріархату провела в ряді міст України хресну ходу, подекуди в заходах брали участь тисячі людей.

Джерело: УПЦ МП, Суспільне, Прочерк

Деталі: У Харкові в центрі міста пройшла хресна хода з молитвами за порятунок від пандемії, організована Харківською єпархією УПЦ МП, повідомляє Суспільне.

У ході взяли участь 3000 людей, порушень правил карантину поліцейські не побачили — повідомила речниця Нацполіції області Ольга Грабар.

Віряни пройшли від Благовіщенського собору до Свято-Покровського чоловічого монастиря з молитвою за здоров'я та мир в Україні, розповів настоятель харківського Свято-Петро-Павлівського храму Валентин Ковальчук. Хода була присвячена святу Торжества Православ'я.

З 11:00 на час проведення заходу поліцейські перекрили для машин Соборний узвіз й вулицю Університетську. О 12:15 рух авто, тролейбусів та маршруток у центрі Харкова відновили.

хода у Харкові, фото УПЦ МП

Разом з тим, у Черкасах кілька тисяч вірян УПЦ (МП) пройшли хресною ходою територією Соборного парку Черкас, пише місцеве видання "Прочерк". Захід приурочено до неділі Православ'я – першої неділі Великого посту.

хода у Черкасах, "Прочерк"

Як повідомляє сайт УПЦ МП, хресна хода пройшла також у Запоріжжі та Херсоні, кількох менших містах, а також у Києві навколо Академічного храму на честь Різдва Божої Матері.

Київ, фото УПЦ МП

Київ, фото УПЦ МП

Як видно з фото й відео, багато вірян не дотримуються дистанції та не носять масок.