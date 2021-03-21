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УПЦ МП провела в ряде городов массовые мероприятия, несмотря на пандемию

Воскресенье, 21 марта 2021, 19:44
Харьков, фото УПЦ МП

УПЦ Московского патриархата провела в ряде городов Украины крестный ход, в некоторых из них в мероприятиях участвовали тысячи людей.

Источник: УПЦ МП, Суспільне, Прочерк

Детали: В Харькове в центре города прошел крестный ход с молитвами за спасение от пандемии, организованный Харьковской епархией УПЦ МП, сообщает Суспільне.

В шествии приняли участие 3000 человек, нарушений правил карантина полицейские не увидели – сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Ольга Грабарь.

Верующие прошли от Благовещенского собора к Свято-Покровскому мужскому монастырю с молитвой за здоровье и мир в Украине, рассказал настоятель харьковского Свято-Петро-Павловского храма Валентин Ковальчук. Шествие было посвящено празднику Торжества Православия.

С 11:00 на время проведения мероприятия полицейские перекрыли для машин Соборный спуск и улицу Университетскую. В 12:15 движение авто, троллейбусов и маршруток в центре Харькова восстановили.

 
Харьков, фото УПЦ МП

Вместе с тем, в Черкассах несколько тысяч верующих УПЦ (МП) прошли крестным ходом по территории Соборного парка Черкасс, пишет местное издание "Прочерк". Мероприятие приурочено к воскресенью Православия – первой седмице Великого поста.

 
Черкассы, "Прочерк"

Как сообщает сайт УПЦ МП, крестный ход прошел также в Запорожье и Херсоне, нескольких небольших городах, а также в Киеве вокруг Академического храма в честь Рождества Божией Матери.

 
Киев, фото УПЦ МП
 
Киев, фото УПЦ МП

Как видно из фото и видео, многие верующие не соблюдают дистанцию ​​и не носят масок.

Украинская правда
Темы: церковьХарьковЧеркассыЗапорожье


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