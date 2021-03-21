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У Києві пройшла акція солідарності з білорусами

Неділя, 21 березня 2021, 20:11
У Києві пройшла акція солідарності з білорусами

У центрі Києва пройшла акція солідарності з білоруським народом з нагоди річниці проголошення Білоруської народної республіки (День волі).

Джерело: Укрінформ

 

Деталі: У заході на Майдані Незалежності взяли участь кілька десятків осіб, серед яких були представники білоруської громади в Україні та небайдужі українці.

Учасники акції тримали білоруські національні біло-червоно-білі прапори та іншу символіку БНР.

За їхніми словами, День волі – одне з важливих свят для білорусів, адже понад 100 років тому було проголошено незалежність Білоруської народної республіки.

 
 

Довідка: День волі – неофіційне національне свято, річниця виникнення першої національної білоруської держави, Білоруської народної республіки. 25 березня 1918 року в окупованому німцями Мінську Рада Білоруської народної республіки ухвалила Третю статутну грамоту, згідно з якою БНР проголошувалася вільною і незалежною державою. Втім, самостійна БНР проіснувала лише до січня 1919 року, коли країну зайняли більшовики та встановили радянську владу, утворивши Білоруську радянську соціалістичну республіку.

 

Білоруси з початку 1990-х років відзначають День волі як у себе в країні, так і за кордоном, проводячи акції та мітинги. Ці масові акції неодноразово насильницьки припинялися правоохоронцями в Білорусі, а активістів, які брали у них участь, заарештовували.

Цього року Білоруська соціал-демократична партія (Грамада), громадське об'єднання "БНФ "Адрадженьне" і рух "За Свободу" подали до Мінського міськвиконкому заявку на проведення масового заходу до Дня волі. Міська влада відповіді на заявку не дала. Глава КДБ Білорусі раніше заявляв про те, що правоохоронцям "достовірно відомо, що в період 25-27 березня будуть зроблені спроби дестабілізації ситуації в країні".

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївакціїБілорусь
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