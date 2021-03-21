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В Киеве прошла акция солидарности с белорусами

Воскресенье, 21 марта 2021, 20:11
В Киеве прошла акция солидарности с белорусами

В центре Киева прошла акция солидарности с белорусским народом по случаю годовщины провозглашения Белорусской народной республики (День воли).

Источник: Укринформ

 

Детали: В мероприятии на Майдане Независимости приняли участие несколько десятков человек, среди которых были представители белорусской общины в Украине и неравнодушные украинцы.

Участники акции держали белорусские национальные бело-красно-белые флаги и другую символику БНР.

По их словам, День воли – один из важных праздников для белорусов, ведь более 100 лет назад была провозглашена независимость Белорусской народной республики.

 
 

Справка: День воли – неофициальный национальный праздник, годовщина возникновения первого национального белорусского государства, Белорусской народной республики. 25 марта 1918 года в оккупированном немцами Минске Совет Белорусской народной республики принял Третью уставную грамоту, согласно которой БНР провозглашалась свободным и независимым государством. Впрочем, самостоятельная БНР просуществовала лишь до января 1919 года, когда страну заняли большевики и установили советскую власть, образовав Белорусскую советскую социалистическую республику.

 

Белорусы с начала 1990-х годов отмечают День воли как у себя в стране, так и за рубежом, проводя акции и митинги. Эти массовые акции неоднократно насильственно прекращались правоохранителями в Беларуси, а активистов, принимавших в них участие, арестовывали.

В этом году Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), общественное объединение "БНФ "Адраджэньне" и движение "За Свободу" подали в Минский горисполком заявку на проведение массового мероприятия ко Дню воли. Городские власти ответа на заявку не дали. Глава КГБ Беларуси ранее заявлял о том, что правоохранителям "достоверно известно, что в период 25-27 марта будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране".

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Темы: КиевакцииБеларусь
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