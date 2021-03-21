Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Киеве прошла акция солидарности с белорусами

Воскресенье, 21 марта 2021, 21:11

В центре Киева прошла акция солидарности с белорусским народом по случаю годовщины провозглашения Белорусской народной республики (День воли).

Источник: Укринформ

 

Детали: В мероприятии на Майдане Независимости приняли участие несколько десятков человек, среди которых были представители белорусской общины в Украине и неравнодушные украинцы.

Участники акции держали белорусские национальные бело-красно-белые флаги и другую символику БНР.

По их словам, День воли – один из важных праздников для белорусов, ведь более 100 лет назад была провозглашена независимость Белорусской народной республики.

 
 

Справка: День воли – неофициальный национальный праздник, годовщина возникновения первого национального белорусского государства, Белорусской народной республики. 25 марта 1918 года в оккупированном немцами Минске Совет Белорусской народной республики принял Третью уставную грамоту, согласно которой БНР провозглашалась свободным и независимым государством. Впрочем, самостоятельная БНР просуществовала лишь до января 1919 года, когда страну заняли большевики и установили советскую власть, образовав Белорусскую советскую социалистическую республику.

 

Белорусы с начала 1990-х годов отмечают День воли как у себя в стране, так и за рубежом, проводя акции и митинги. Эти массовые акции неоднократно насильственно прекращались правоохранителями в Беларуси, а активистов, принимавших в них участие, арестовывали.

В этом году Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), общественное объединение "БНФ "Адраджэньне" и движение "За Свободу" подали в Минский горисполком заявку на проведение массового мероприятия ко Дню воли. Городские власти ответа на заявку не дали. Глава КГБ Беларуси ранее заявлял о том, что правоохранителям "достоверно известно, что в период 25-27 марта будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране".

Темы: КиевакцииБеларусь


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента

В "красных" зонах Кабмин запретил ходить по паркам и улицам без масок

видеоУволен полицейский, избивший женщину в супермаркете Киева

В России экипаж бомбардировщика погиб из-за ошибочно сработавшей катапульты

Киевского стоматолога подозревают в разбое, мошенничестве и покушении на убийство

"Ракета" уходит от погони": в МВД напомнили мопедистам о регистрации

Все новости...
Киев
В Киеве обнаружили еще 434 заражения Covid, 28 больных умерли
Киевские власти в понедельник решат, останавливать ли общественный транспорт
Киев и Одесская область официально станут "красными" во вторник
Последние новости
15:36
Мининфраструктуры обсуждает с грузинской компанией концессию порта "Измаил"
15:36
Погром на Банковой: задержанного Сорда отправили под домашний арест
15:12
ДТП в Польше: водителю украинского автобуса грозит до 5 лет тюрьмы
15:02
Сторонники Навального собирают в России полумиллионный митинг
14:49
Маск уверяет, что SpaceX высадит на Марсе свои ракеты задолго до 2030 года
14:45
В МИД РФ возмутились "антироссийской шпиономании" в Болгарии
14:39
видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента
14:34
Антимонопольщики продолжат рассмотрение дела по сговора АЗС группы "Приват"
14:18
Благотворительный "Пробег под каштанами-2021" состоится в двух форматах
14:12
Кризис в Словакии: спикер парламента пригрозил выходом из коалиции и новыми выборами
Все новости...