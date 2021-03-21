У Мінську затримали голову опозиційної партії

У Мінську затримали голову Білоруської соціал-демократичної партії (Грамада) Ігоря Борисова.

Джерело: TUT.BY із посиланням на БелаПАН

Дружина затриманого Олена Борисова у коментарі БелаПАН: "Ми їхали по вулиці Геологічній, коли нас почав підрізати зліва жовтий мікроавтобус. Зупинилися. Звідти вискочили люди в штатському, в чорних масках, витягли Ігоря з машини, налякали чотирирічну дитину".

Деталі: Після затримання Борисов опинився в УВС Партизанського району Мінська, повідомив БелаПАН перший заступник голови партії Олексій Сігаєв.

Увечері Сігаєв повідомив, що Борисова доставили до Центру ізоляції правопорушників на Окрестіна. За його словами, адвоката до затриманого не допустили.

При цьому співробітник міліції по телефону заявив, що Борисов вчинив адміністративне правопорушення і буде доставлений в ЦІП.

Довідка: Білоруська соціал-демократична партія (Грамада) – одна з тих, хто підписав подану в Мінміськвиконком заявку на святкування Дня Волі.

Заявка на проведення Дня Волі була подана від імені трьох юридичних осіб: руху "За свободу", громадської організації БНФ "Адрадженне" і БСДП. Міська влада поки відповідь на заявку не дала.