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В Минске задержали председателя оппозиционной партии

Воскресенье, 21 марта 2021, 22:13
В Минске задержали председателя оппозиционной партии

В Минске задержали председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Борисова.

Источник: TUT.BY по ссылкой на БелаПАН

Жена задержанного Елена Борисова в комментарии БелаПАН: "Мы ехали по улице Геологической, когда нас начал подрезать слева желтый микроавтобус. Остановились. Оттуда выскочили люди в штатском, в черных масках, вытащили Игоря из машины, напугали четырехлетнего ребенка".

Детали: После задержания Борисов оказался в УВД Партизанского района Минска, сообщил БелаПАН первый заместитель председателя партии Алексей Сигаев.

Вечером Сигаев сообщил, что Борисова доставили в ЦИП на Окрестина. По его словам, адвоката к задержанному не допустили.

При этом сотрудник милиции по телефону заявил, что Борисов совершил административное правонарушение и будет доставлен в ЦИП.

Справка: Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) — одна из тех, кто подписал поданную в Мингорисполком заявку на празднование Дня Воли.

Заявка на проведение Дня Воли была подана от имени трех юридических лиц: движения "За свободу", общественной организации БНФ "Адраджэнне" и БСДП. Городские власти пока ответ на заявку не дали.

Темы: Беларусь
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