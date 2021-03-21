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Російська авіація завдала удару по сирійському Ідлібу, є жертви

Неділя, 21 березня 2021, 23:35
Російська авіація завдала удару по сирійському Ідлібу, є жертви
Пожежники гасять пожежу після ракетного обстрілу Каха, 21.03.2021. Daily Sabah / Photo АА

Російські реактивні літаки завдали удару по містах у сирійській провінції Ідліб.

Джерело: Reuters, з посиланням на джерела, CNN Türk, цитований "Укрінформом"

Деталі: Зокрема, біля міста Сармада в Ідлібі постраждала газова споруда.

Біля прикордонного переходу Баб-ель-Хава (пункт пропуску на кордоні Сирії та Туреччині) спалахнули десятки причепів. За даними CNN Türk, внаслідок авіаудару одна цивільна особа загинула, двоє дістали поранення.

Джерела Reuters повідомляють, що російська ракета "земля-земля" також вразила місто Ках.

Зазначається, що російські повітряні удари були поряд з густонаселеними таборами біженців вздовж кордону з Туреччиною.

Нагадаємо: У 2020 році Росія й Туреччина домовилися про режим припинення вогню в Ідлібі, 6 березня 2020 року він набув чинності.

Теми: СиріяРосія
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