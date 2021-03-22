Российская авиация нанесла удар по сирийскому Идлибу, есть жертвы

Российские реактивные самолеты нанесли удар по городам в сирийской провинции Идлиб.

Источник: Reuters со ссылкой на источники, CNN Türk, цитируемый "Укринформом"

Детали: В частности, у города Сармада в Идлибе пострадало газовая сооружение.

Возле пограничного перехода Баб-эль-Хава (пункт пропуска на границе Сирии и Турции) вспыхнули десятки прицепов. По данным CNN Türk, в результате авиаудара один гражданский погиб, двое получили ранения.

Источники Reuters сообщают, что российская ракета "земля-земля" также поразила город Ках.

Отмечается, что российские воздушные удары были рядом с густонаселенными лагерями беженцев вдоль границы с Турцией.

Напомним: В 2020 году Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе, 6 марта 2020 года он вступил в силу.