Половина населення Ізраїлю вже повністю вакцинувалася від COVID-19

51% громадян Ізраїлю повністю вакцинувалися від COVID-19 – тобто отримали дві дози вакцини.

Джерело: трекер вакцинації у світі The New York Times

Деталі: По одній дозі вакцини отримали 58% ізраїльтян.

Зазначається, що в Ізраїлі зробили вже понад 9,6 млн щеплень.

Крім того, на Сейшелах повністю вакциновані 29% населення, у Монако – 22%. У Чилі та Королівстві Бахрейн вакцинувалися по 15% громадян.

Згідно з трекером, Україна знаходиться наприкінці списку за кількістю громадян, що двічі отримали дозу вакцини – повністю вакциновані менш як 0,1% українців.