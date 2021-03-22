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Половина населення Ізраїлю вже повністю вакцинувалася від COVID-19

Понеділок, 22 березня 2021, 03:42
Половина населення Ізраїлю вже повністю вакцинувалася від COVID-19
BBC

51% громадян Ізраїлю повністю вакцинувалися від COVID-19 – тобто отримали дві дози вакцини.

Джерело: трекер вакцинації у світі The New York Times

Деталі: По одній дозі вакцини отримали 58% ізраїльтян.

Зазначається, що в Ізраїлі зробили вже понад 9,6 млн щеплень.

Крім того, на Сейшелах повністю вакциновані 29% населення, у Монако – 22%. У Чилі та Королівстві Бахрейн вакцинувалися по 15% громадян.

Згідно з трекером, Україна знаходиться наприкінці списку за кількістю громадян, що двічі отримали дозу вакцини – повністю вакциновані менш  як 0,1% українців.

 
NYT
Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірус
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