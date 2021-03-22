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Половина населения Израиля уже полностью вакцинировалась от COVID-19

Понедельник, 22 марта 2021, 04:42
BBC

51% граждан Израиля полностью вакцинировались от COVID-19 - то есть получили две дозы вакцины.

Источник: трекер вакцинации в мире The New York Times

Детали: По одной дозе вакцины получили 58% израильтян.

Отмечается, что в Израиле сделали уже более 9,6 млн прививок.

Кроме того, на Сейшелах полностью вакцинированы 29% населения, в Монако - 22%. В Чили и Королевстве Бахрейн вакцинировались по 15% граждан.

Согласно трекеру, Украина находится в конце списка по количеству граждан, дважды получивших дозу вакцины - полностью вакцинированы менее 0,1% украинцев.

 
NYT

Темы: вакцинациякоронавирус


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