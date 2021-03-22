Половина населения Израиля уже полностью вакцинировалась от COVID-19
Понедельник, 22 марта 2021, 03:42
51% граждан Израиля полностью вакцинировались от COVID-19 - то есть получили две дозы вакцины.
Источник: трекер вакцинации в мире The New York Times
Детали: По одной дозе вакцины получили 58% израильтян.
Отмечается, что в Израиле сделали уже более 9,6 млн прививок.
Кроме того, на Сейшелах полностью вакцинированы 29% населения, в Монако - 22%. В Чили и Королевстве Бахрейн вакцинировались по 15% граждан.
Согласно трекеру, Украина находится в конце списка по количеству граждан, дважды получивших дозу вакцины - полностью вакцинированы менее 0,1% украинцев.